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НовостиОбщество23 июня 2023 12:42

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и митрополит Григорий возложили свечу памяти к Вечному огню

Акция прошла 22 июня в 4.00
Евгения ХАЛИКОВА
Акция прошла 22 июня. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

Акция прошла 22 июня. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

В Краснодаре в День памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны у мемориала Вечного огня прошло торжественное возложение свечей. Участие в нем приняли глава региона, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и другие официальные лица.

- В эти самые минуты 82 года назад немецко-фашистские войска начали Великую Отечественную войну. Мы зажигаем свечи как символ неугасимой памяти обо всех, кто встал на защиту Родины и ковал Великую Победу на фронтах и в тылу, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В День памяти и скорби в Краснодарском крае прошло около 1,5 тысяч памятных мероприятий. Одно из самых торжественных состоялось в урочище Поднависла Горячего Ключа. Здесь перезахоронили останки пяти неизвестных советских солдат, найденных поисковиками во время экспедиций.