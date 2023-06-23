Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и митрополит Григорий возложили свечу памяти к Вечному огню

Акция прошла 22 июня. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

В Краснодаре в День памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны у мемориала Вечного огня прошло торжественное возложение свечей. Участие в нем приняли глава региона, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и другие официальные лица.

- В эти самые минуты 82 года назад немецко-фашистские войска начали Великую Отечественную войну. Мы зажигаем свечи как символ неугасимой памяти обо всех, кто встал на защиту Родины и ковал Великую Победу на фронтах и в тылу, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В День памяти и скорби в Краснодарском крае прошло около 1,5 тысяч памятных мероприятий. Одно из самых торжественных состоялось в урочище Поднависла Горячего Ключа. Здесь перезахоронили останки пяти неизвестных советских солдат, найденных поисковиками во время экспедиций.