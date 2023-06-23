В Краснодаре пройдет краевой фестиваль «Техноfest 2023»

На Кубани состоится региональный фестиваль «Техноfest 2023». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани состоится региональный фестиваль «Техноfest 2023». Мероприятие пройдет в Краснодаре на площадке Дома книги 29 июня с 14 до 17 часов и 30 июня с 10 до 13 часов.

– Здесь ребята смогут познакомиться с современными технологиями. Для учеников от 10 до 17 лет подготовлены интерактивные зоны. Пройдут лекции по робототехнике. Можно будет попробовать себя в роли оператора дрона, - рассказал вице-губернатор края Анна Минькова.

Фестиваль станет профориентационной площадкой для ребят, которые планируют выбрать профессию инженера или конструктора. «Техноfest 2023» проходит при поддержке Центра детского и юношеского технического творчества и краевого министерства образования, науки и молодежной политики.