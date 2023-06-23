В модернизацию ЖКХ Кубани вложат более 13 млрд рублей

Свыше 13 млрд рублей предусмотрено на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Свыше 13 млрд рублей предусмотрено на модернизацию коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. Участие муниципальных образований региона в новой программе обсудили на совещании под председательством –вице-губернатора Андрея Прошунина. В совещании также приняли участие представители органов исполнительной власти и главы городов и районов Кубани.

- Программа модернизации региональной коммунальной инфраструктуры рассчитана на несколько лет. Для глав муниципалитетов это отличная возможность обновить старые и изношенные сети за счет федеральных и краевых средств, - рассказал Андрей Прошунин.

На программу в 2023 и 2024 годы предусмотрено финансирование на общую сумму 13,7 млрд руб. Прием сведений о потребности в обновлении коммуникаций начался с декабря 2022 года. Однако, еще не подали заявки для участия в программе Геленджик, Анапа, Апшеронский, Кавказский, Белоглинский, Курганинский, Павловский, Новопокровский, Темрюкский и Тихорецкий районы. Андрей Прошунин заслушал представителей этих муниципальных образований и поставил задачу ускориться. Документация должна быть направлена в министерство ТЭК и ЖКХ края до конца текущего месяца.