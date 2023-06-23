На Кубани предстоит обмолотить 1,6 млн гектаров озимой пшеницы

В целом культуру предстоит убрать с площади 1,6 млн га. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани озимую пшеницу уберут с площади 1,6 млн гектаров. Аграрии уже приступили к уборке главной зерновой культуры.

– Уборочная кампания стартовала на территории почти всего региона. Борка идет хорошими темпами. Сейчас аграрии убирают пшеницу и ячмень. По оперативным данным общий валовый сбор этих культур превышает 227 тыс. тонн. Ежедневно в поля выходят работать более тысячи комбайнов, – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Первыми начали обмолот фермеры Павловского, Гулькевичского, Выселковского, Динского, Красноармейского и Приморско-Ахтарского районов. Весь период жатвы в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет работать координационный штаб. Также для оперативного реагирования на проблемные вопросы создана круглосуточная горячая линия: 8 (861) 214 - 25 – 61 и 8 (861) 214 - 25- 49.