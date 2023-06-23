В Крымском районе к началу учебного года отремонтируют детскую школу искусств

Школа искусств откроется через несколько месяцев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

К 1 сентября 2023 года в детской школе искусств станицы Варениковской Крымского района завершат капитальный ремонт. Это первый в истории учреждения капремонт. Подрядчик приступил к работам в марте 2023 года. Уже обновлены фасад, полы, установлены двери и заменены электропроводка и система отопление. На модернизацию школы из бюджетов всех уровней выделили 8,5 млн рублей. Капремонт вышел на завершающий этап.

–Почти 350 юных станичников завоевывают звания лауреатов и дипломантов в конкурсах, смотрах, фестивалях и выставках. В обновленной школе они добьются больших и новых успехов, – рассказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Всего же в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» на Кубани капитально отремонтируют восемь детских школ искусств. Помимо Крымского района работы пройдут в школах Краснодара, Усть-Лабинского, Курганинского, Кореновского, Кавказского, Крыловского и Ейского районов. На эти цели предусмотрено более 83 млн рублей.