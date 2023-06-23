Долг муниципалитетов Кубани за электроэнергию составил более 260 млн рублей

Андрей Прошунин поручил муниципалитетам усилить соблюдение платежной дисциплины. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Общая сумма исков поставщика электроэнергии к администрациям районов и поселений Кубани составила более 260 миллионов рублей. Сумму озвучил вице-губернатор Андрей Прошунин во время совещания с представителями муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций. Основная причина - отсутствие договорных отношений между потребителями и поставщиками ресурсов. А также потери в не переданном на баланс ресурсоснабжающей организации электросетевом комплексе.

- Собственных средств для погашения задолженности у должников нет. Краевого бюджета также на всех не хватит, но и наращивать долги недопустимо. Поэтому необходимо начать работу по передаче объектов на баланс сетевым организациям, – прокомментировал Андрей Прошунин.

Андрей Прошунин поручил максимально активизировать работу в этом направлении. Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края взяло на контроль вопросы платежной дисциплины за потребляемые энергоресурсы.