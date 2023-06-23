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НовостиОбщество23 июня 2023 14:21

Минздрав Кубани сообщил, что водители скорых в Гулькевичах передумали увольняться

Они отозвали свои заявления после ведомственного общения
Ева МУР
Скорые работают по графику

Скорые работают по графику

Минздрав Кубани сообщил, что водители скорых в Гулькевичах передумали увольняться. Напомним, в Гулькевичском районе Краснодарского края они устроили забастовку якобы из-за низкой зарплаты, сокращения отпусков и невыдачи тринадцатой зарплаты. Работники массово написали заявления на увольнение – уйти хотели 25 шоферов из 28.

Однако после встречи с представителями минздрава Кубани они переменили свое решение.

- Зарплата водителей скорых равна средней по краю. Отпуск сокращать не планировалось, и он составляет 45 дней. С 1 октября ожидается повышение заработной платы, - уточнили в ведомстве суть встречи.

Конфликт в ЦРБ Гулькевичей сочли исчерпанным.