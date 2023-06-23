В Краснодарском краев прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Соискателям объясняют, как повысить профессиональные компетенции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия организовали на 45 площадках всех муниципальных образованиях региона. Более тысячи работодателей региона представили свыше 19 тысяч вакансий.

- Целью является не только быстрый подбор работы. Консультанты оказывали помощь в планировании и развитии карьеры, – рассказал министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Министерство труда и соцразвития Краснодарского края заключило соглашение о сотрудничестве с крупной компанией по подбору персонала. По соглашению жители региона смогут рассчитывать на помощь при трудоустройстве. Особое внимание получат выпускники образовательных учреждений.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности. Региональный этап масштабной биржи труда прошел весной 2023 года. По итогам Краснодарский край стал лидером в стране по количеству заявленных работодателей и рабочих мест.