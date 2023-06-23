Кинопроизводители могут рассчитывать на новую меру поддержки выбрав для съемок Кубань

В Краснодарском крае ввели новую меру поддержки кинопроизводителям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае ввели новую меру поддержки кинопроизводителям. По условиям нового вида микрозайма «Кино» кинематографы смогут получить на три года до 5 млн рублей по льготной процентной ставке 3% годовых. Средства можно потратить на закупки необходимого оборудования или оплату услуг.

– Кинопроизводство для нашего региона - отрасль особого внимания. Ведь это не только продвижение Краснодарского края, но и занятость бизнеса. За два года благодаря системе рибейтов мы поддержали 25 кинокартин на общую сумму более 57 млн рублей, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В 2023 году сумму рибейтов на Кубани увеличили до 30%. Профильный заем краевого фонда микрофинансирования – еще один шаг навстречу кинопроизводителям. Предприниматели просили об этом на заседаниях краевой кинокомиссии.