Его ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре спустя три года поймали малолетнего грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

На момент собершения преступлений ему было 16 лет.

- Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, грабеже и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч.1 ст.111, ч.1 ст.161 и ч.2 ст.159 УК РФ), - уточнили в ведомстве.

Все эти преступления были совершены в 2020 году. Молодой человек полностью признался в совершенных преступлениях. Его ждет суд.