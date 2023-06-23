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НовостиОбщество23 июня 2023 16:34

В Краснодаре спустя три года поймали малолетнего грабителя

Его будут судить по нескольким статьям УК
Ева МУР
Его ждет суд

Его ждет суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре спустя три года поймали малолетнего грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

На момент собершения преступлений ему было 16 лет.

- Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, грабеже и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч.1 ст.111, ч.1 ст.161 и ч.2 ст.159 УК РФ), - уточнили в ведомстве.

Все эти преступления были совершены в 2020 году. Молодой человек полностью признался в совершенных преступлениях. Его ждет суд.