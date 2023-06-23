Промышленные предприятия Кубани получат свыше 36,6 млн рублей на компенсацию затрат

Первые в этом году краевые субсидии предоставят девяти промпредприятиям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На компенсацию затрат промпредприятиям Краснодарского края из регионального бюджета направят свыше 36,6 млн рублей. Первые в 2023 году субсидии получат девять промышленных предприятий Краснодара, Северского и Лабинского районов. Производителям выделят субсидии по трем направлениям. Общая сумма компенсаций превысит 36,6 млн рублей.

– По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в текущем году направят более 1,5 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы по развитию промышленности. По итогам первой в этом году конкурсной комиссии одобрены заявки девяти промпредприятий, - рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Это производители сельхозтехники и оборудования, тяжелых станков, нефтегазового оборудования, бентонитовой продукции, металлоконструкций, строительных изделий из пластмассы, упаковки, товаров для сна и ортопедических матрасов.