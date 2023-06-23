Молодые кардиологи Кубани победили в форуме «КардиоКвест-2023».

Анна Минькова поздравила молодых кардиологов Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова поздравила молодых кардиологов Краснодарского края. Команда врачей стала лучше на форуме «КардиоКвест-2023», который проходил в Кемерово.

- Кубань представляли молодые первой краевой больницы и аспиранты кафедры терапии №1 Кубанского медицинского госуниверситета. В общекомандном зачете наши ребята стали первыми, а в конкурсе оригинальных научно-исследовательских работ в сфере кардиологии заняли третье место. Поздравляю наших молодых профессионалов с великолепными результатами! – рассказала Анна Минькова.

Победители примут участие в Юбилейном Национальном конгрессе кардиологов-2023 в Москве. Призеры приглашены в 2024 году в Самару следующий Форум молодых кардиологов.