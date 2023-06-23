Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Крымского района

В Крымском районе живописная природа. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Крымского района. Губернатор Краснодарского края продолжил цикл #МаршрутыКубани. В Крымском районе из красивейших равнин берут начало предгорья Большого Кавказа. В село Молдаванском туристы могут увидеть, как выращивают виноград, лаванду и трюфели.

- Это неповторимое сочетание горных склонов и долин рек, садов и лесов, виноградников и лавандовых полей. Уверен, что эти места оставят самые яркие впечатления, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Еще одна достопримечательность района - памятник «Бабушка-вышка». Он посвящен первой в стране нефтяной скважине. Именно с нее в 1864 году началась история русской нефтяной промышленности.