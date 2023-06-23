Сборная Кубани приняла участие в «Динамовских спортивных играх»

Спортсмены Краснодарского края стали победителями и призерами на «Динамовских спортивных играх». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Спортсмены Краснодарского края стали победителями и призерами на «Динамовских спортивных играх». Соревнования, посвященные 100-летию образования Общества «Динамо», провели в Казани. В них приняли участие около 2 тысяч сильнейших атлетов спортсменов из 70 регионов России, а Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

В программу вошли соревнования по 13 видам спорта. Представители Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» приняли участие в соревнованиях служебному биатлону, по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, легкой атлетике, мини-футболу, пляжному волейболу, пляжному футболу, самбо и боевому самбо.

- По итогам турнира у сборной Кубани 11 медалей. Из них две – золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Победители и призеры соревнований получили медали и дипломы Центрального совета Общества «Динамо», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.