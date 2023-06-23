У жителя Адыгеи телефонные мошенники украли 800 тысяч рублей

Мошенники за неделю украли почти 1,3 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Адыгеи лишился 800 тысяч рублей из-за своей доверчивости. Мужчине позвонили неизвестные ему люди, которые представились сотрудниками полиции. Они сообщили 45-летнему майкопчанину, что он попал под прицел кибермошенников. И чтобы не стать очередной жертвой, мужчине необходимо следовать рекомендациях лже-полицейских.

- Представившись сотрудниками полиции, злоумышленники сообщили мужчине, что его счета, якобы, находятся под угрозой. Аферисты собрались оформить на него кредит и единственный способ защититься – это перехватить инициативу, открыть ссуду самостоятельно и перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Доверчивый гражданин оформил на себя три займа в разных банках. Сумма, которую он, впоследствии, перевел на «безопасные» счета составила 800 тысяч рублей. После того, как был совершен последний перевод, звонившие перестали выходить на связь.

Точно таким же способом еще пять жителей республики лишились в общей сложности 200 тысяч рублей.

С начала недели с заявлениями о мошенничестве граждане обращались в полицию Адыгеи 10 раз. Общая сумма ущерба – 1 миллион 258 тысяч рублей.