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НовостиПроисшествия23 июня 2023 19:30

В Адыгее начинается судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в нападении на подростка

Рецидивист угрожал 13-летней школьнице проткнуть горло острой палкой, если она не отдаст ему деньги
Евгения ХАЛИКОВА
Окончания следствия мужчина дожидался под стражей.

Окончания следствия мужчина дожидался под стражей.

Фото: Светлана Макеева

В Адыгее завершено расследование по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Гиагинского района. Как рассказали в республиканском следкоме, рецидивиста подозревают в нападении на 13-летнюю школьницу с целью хищения денежных средств.

- В апреле 2023 года обвиняемый на одной из улиц частного сектора Майкопа стал преследовать идущую по тротуару девочку. Догнав, он обхватил ребенка сзади и зажал рукой рот. После этого, поднеся острый край сломленной им ветки к горлу подростка, потребовал передать ему деньги, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Узнав, что девочки при себе нет денежных средств, мужчина с места преступления скрылся. Благодаря слаженным действиям сотрудников следственных органов и оперативных сотрудников преступник был задержан и на период расследования заключен под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором г. Майкопа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.