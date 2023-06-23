На день рождения «Орлёнка» приехали дети семи стран мира

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала седьмая смена. В её рамках школьники станут участниками шести тематических и десяти авторских образовательных программ. Ключевыми событиями смены станут празднование дня рождения «Орлёнка» и фестиваль «Ромашка в ладошке».

Участниками седьмой смены стали более 3000 детей всех регионов России, а также ребята из Египта, Ливана, Казахстана, Хорватии, Узбекистана и Камбоджи. Они включатся в программу, главными событиями которой станет день рождения «Орлёнка» и фестиваль «Ромашка в ладошке», посвящённый Дню семьи, любви и верности.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«В седьмую смену в «Орлёнке» будет реализовано шесть тематических и десять авторских программ разной направленности: от исследовательской и природоохранной деятельности до хореографических профилей и мотокросса. Для участия в проектах в Центр прибыли представители школьных лесничеств, учащиеся морских школ и флотилий, танцоры, вокалисты и журналисты. Смена будет очень насыщенной. Её знаковым мероприятием станет 63-й день рождения «Орлёнка», который мы дружно отметим 12 июля», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

150 школьников из разных регионов России объединит тематическая смена «Лесной подрост». На занятиях по «Экологическому практикуму» члены школьных лесничеств будут изучать природу Черноморского побережья и попробуют себя в роли эколога. Они проведут химические и биологические эксперименты и узнают основы ландшафтного дизайна. Образовательные занятия ребятам проведут специалисты Воронежского государственного лесотехнического университета.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Морская смена «Из юнги вырасти хочу» объединит воспитанников морских школ и флотилий, клубов юных моряков и речников. Во время образовательного курса «Академия морских профессий» ребята изучат шесть морских дисциплин: «Такелаж», «Барабанное дело», «Корабельная архитектура», «История Военно-морского флота», «Бальный этикет» и «Флажный семафор». Ключевым делом программы станет «Большая морская игра», где подростки продемонстрируют полученные навыки и умения в морском деле.

«Я в “Орлёнке” четвёртый раз. Здесь своя особая атмосфера. Для меня это настоящая страна детства! Очень нравится знакомиться с ребятами, вожатыми, участвовать в разных события Центра и лагеря. В этом году я снова приехала в родной «Штормовой». От этой смены жду новых возможностей: хочу выучить новые узлы, попробовать себя в роли морского пехотинца и погрузиться в морскую тематику», – рассказала Алиса Литвиненко из Новороссийска.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Тематическая смена «Лагерь технических видов спорта “Пилот”» даст возможность ребятам пройти курс вождения мототехники. Юные спортсмены получат азы по устройству и ремонту мотоцикла. Специалисты расскажут ребятам о правильном положение тела во время движения, основах торможения и ускорения на питбайках. Помимо практических занятий, ребята пройдут уроки ПДД, автомоделирования и аварийную подготовку. В конце смены подростки смогут уверенно и безопасно управлять мототехникой.

Творческие орлята приехали на фестиваль «“Орлёнок” зажигает звёзды». Подростки примут участие в танцевальных студиях, узнают о разнообразии хореографических жанров и освоят азы танцевальных техник. Финалом программы станет торжественный танцевальный вечер «Движенье – жизнь!» с участием артистов и лучших детских коллективов страны.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Также ребят ждут события традиционных фестивалей спорта и здорового питания.

Седьмая смена стартует в «Орлёнке» 23 июня и продлится до 13 июля.