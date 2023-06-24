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НовостиОбщество24 июня 2023 5:12

Оперштаб опроверг информацию об усиление мер безопасности в Краснодарском крае

Он заявил, что ситуация на Кубани находится под контролем
Алексей ГУК

Оперштаб опроверг информацию об усиление мер безопасности в Краснодарском крае. Он заявил, что ситуация на Кубани находится под контролем. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале центра.

- Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности, – отмечается в сообщении.

Ранее по соцсетям разлетелось больше количество фейков от украинского ЦИПсО. Их авторы публиковали провокационную информацию.

Оперштаб Краснодарского края призывает местных жителей не доверять информации в неофициальных аккаунтах в соцсетях. Все актуальные сведения о ситуации в регионе оперативно публикуются на сайте администрации региона и профильных ведомств.