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НовостиОбщество24 июня 2023 5:18

Глава Краснодар поздравил местных жителей с Днем молодежи

С 2023 года он отмечается в последнюю субботу июня
Алексей ГУК

Глава Краснодар поздравил местных жителей с Днем молодежи. С 2023 года он отмечается в последнюю субботу июня. Об этом сообщается в телеграм-канале главы мегаполиса.

- День молодежи – отличный повод отметить, какие вы умные, талантливые, целеустремленные. Уверен, с вами будущее Краснодара в надежных руках. Именно с вами мы продолжим воплощать самые смелые проекты и делать наш город современным и продвинутым. Благодаря вашей активности и неравнодушию Краснодар будет вечно молодым, – сказал Евгений Наумов.

Напомним, что в Краснодаре пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Его хедлайнерами станут хип-хоп исполнители L`One и PLC.