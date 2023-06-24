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НовостиОбщество24 июня 2023 6:40

Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы в бухте

В городе пройдут учения по отражению атак беспилотных кораблей
Алексей ГУК

Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы в бухте. В городе пройдут учения по отражению атак беспилотных кораблей.

Отмечается, что практические занятия продлятся два часа – с 11:00 до 13:00. За это время специалисты отразят инсценированную атаку беспилотных катеров.

Вице-глава города Александр Яменском попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддавать панике на время стрельбы. Она продлится два часа. За это время специалисты отработают ликвидацию условных мишеней – беспилотников на воде.