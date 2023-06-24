Мэр Сочи поздравил жителей и туристов с Днем молодежи

Мэрия всегда поддерживает идеи и инновации молодежи.

Сегодня в России отмечается День молодежи. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей и туристов с праздником. По словам главы города, мэрия всегда поддерживает идеи и инновации молодежи.

Накануне в торжественной обстановке наградили 15 победителей конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования. Ребята провели свои предложения через несколько этапов обсуждения и защиты. И получили по миллиону рублей на их реализацию. Придуманные молодежью и для молодежи: интерактивные пространства, медиацентры, библиотеки и музеи нового формата.

- Конкурс провели впервые, но, уверен, с каждым годом заявок будет больше. Мы еще увидим новый взгляд на привычные вещи, интересные предложения в самых разных сферах! - отметил Алексей Копайгородский.

Сегодня в Сочи проведут десятки мероприятий в честь праздника. Программу составляли вместе с молодежью. В ней творчество, спорт, военно-патриотическое направление. День будет насыщенным и очень интересным.

- С праздником, наши молодые и перспективные. Пусть вам всегда сопутствуют удача, вера в собственные силы и стремление осуществить самые сокровенные мечты! А мы поможем, дадим все инструменты, чтобы вы могли ярко себя проявить! - заключил Алексей Копайгородский.