Митрополит Григорий освятил боевое знамя 55-го гвардейского вертолетного Севастопольского полка

Митрополит Григорий пожелал гвардейцам сил, мужества и крепости духа.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий освятил боевое знамя 55-го гвардейского вертолетного Севастопольского ордена Кутузова полка. В торжественной церемонии участвовали Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня военнослужащие вертолетного полка – это специалисты высокого уровня, готовые с честью выполнить боевые задачи СВО. Жители юга России гордятся вами и рассчитывают, что твердость, решительность при выполнении воинского долга, гарантируют уверенность в завтрашнем дне», – отметил Владимир Устинов.

По словам главы региона, 55-й вертолетный полк связан с большой и славной историей. Еще со времен Петра Первого звание «гвардейский» присваивают только лучший подразделениям русской армии.

«Те, кто доблестно проявляли себя на полях сражений, всегда выходили победителями, становились легендами при жизни. Ваша часть уже 81 год стоит на страже интересов страны», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Митрополит Григорий пожелал гвардейцам сил, мужества и крепости духа. Командир полка Юрий Орешенков выразил благодарность за доверие и пообещал, что гвардейцы впредь будут с честью выполнять свой долг перед Родиной.

Помимо освящения боевого знамя, состоялось вручение георгиевской ленты 77-ой гвардейской зенитной ракетной бригаде.

В завершении мероприятия командующий 4 армией ВВС и ПВО Николай Гостев вручил награды военнослужащим.