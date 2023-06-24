Выпускникам Российского международного олимпийского университета вручили дипломы

Фото: пресс-служба РМОУ

В Российском международном олимпийском университете 23 июня состоялась торжественная выдача дипломов слушателям, завершившим обучение по программам профессиональной переподготовки «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления».

Как отметили в вузе, церемония вручения документов совпала с Международным олимпийским днем. Десятитысячный диплом получила китаянка Сюй Вэйвэй, которая учится в России с 2018 года.

Фото: пресс-служба РМОУ

- Сегодня Российский международный олимпийский университет перешел важный рубеж: десятитысячный выпускник получил документ о дополнительном профессиональном образовании. Символично, что «юбилейный» диплом был выдан китаянке Сюй Вэйвэй, что подчеркивает международный статус университета. За сравнительно небольшой промежуток времени, который существует РМОУ, в нем прошли обучение представители 76 стран мира. Особенностью этого года стало рекордное количество уже состоявшихся спортсменов, которые сели за парты. Обучение прошли 22 заслуженных мастера спорта и 23 мастера спорта международного класса, среди них 27 участников Олимпийских и Паралимпийских игр, 4 олимпийских чемпионов и победитель Паралимпийских игр. Мы даем этим ребятам путевку в мир международного спортивного менеджмента, и их высокая востребованность на рынке труда говорит о качестве полученного образования, - сказал ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов.

Кроме того, в этом году РМОУ окончили чемпионы и призеры Олимпийских игр Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика), Муса Евлоев (греко-римская борьба), Илья Захаров (прыжки в воду), Александр Соколов (волейбол), Ульяна Нигматуллина (биатлон), победители чемпионатов мира и Европы Борис Никоноров (пляжный футбол), Наталья Суворова (велоспорт), Даниил Пахомов (плавание) и другие.

Фото: пресс-служба РМОУ

К выпускникам университета обратился зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что выпускники РМОУ несут важную миссии по популяризации спорта и развитию олимпийского движения во всем мире.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в свою очередь отметил, что программы «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления», которым обучают в вузе, отвечают необходимым требованиям времени и дают фундаментальную основу знаний.

- В настоящее время продолжается стипендиальный конкурс Фонда поддержки олимпийцев России и РМОУ. Победители получат возможность пройти обучение по одной из годичных программ профессиональной переподготовки РМОУ: «Мастер спортивного администрирования» (МСА) или «Мастер спортивного управления» (МСУ). Кандидаты на получение стипендий должны иметь высшее образование, высокие спортивные достижения в олимпийских видах спорта, продемонстрировать мотивацию и лидерские качества. Заявления на обучение принимаются до 25 августа на сайте РМОУ, - сообщили в вузе.