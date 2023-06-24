Вице-спикер ЗСК Николай Гриценко: Мы с президентом

Первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко выступил в поддержку Владимира Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 июня, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава страны заявил, что сегодня Россия ведет тяжелую борьбу за свое будущее. При этом действия, которые раскалывают единство - удар в спину и отступничество от народа.

Первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко выступил в поддержку Владимира Путина. Он подчеркнул, что полностью согласен с Верховным Главнокомандующим.

«Никакие внешние угрозы никогда не могли сломить наш народ. Все внутренние распри играют только на руку тем, кто ждет уничтожения не только нашей страны, но и всего русского мира. Но никогда этого не будет! Россия - сильна, Россия - едина. Мы с Президентом!» - сказал секретарь регионального отделения Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.