Фото пресс-службы администрации региона

Председатель Общественной палаты Кубани призвала местных жителей сохранять холодный разум. Любовь Попова выступила с важным обращением.

"Наша армия, обладающая высоким доверием российского народа, героически отражает открытые военные и различные диверсионные действия украинских неонацистов и включенного в эту повестку "Коллективного» Запада", – подчеркнула председатель региональный Общественной палаты.

Она отметила, что угрозы и вызовы, которые бросались российскому обществу, всегда объединяли его. Они становились поводом для единения народа.

"Мы убеждены — проблемы любого уровня должны решаться исключительно в рамках закона. Избрав президента, мы наделили его своим безоговорочным доверием. Мы всецело поддержали решение о начале Специальной военной операции", – заключила Попова.

Также она призвала местных жителей оставаться при холодном разуме. Она уверена, что опыт и умения жить в согласии позволит кубанцам избежать ошибок.