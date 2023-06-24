Вторую очередь Дома молодежи в Сочи готовят к открытию

Добавят 700 квадратных метров для самых разных направлений.

Год назад в центре Сочи открыли Дом молодежи. Два этажа, более тысячи квадратных метров с современными залами для творческих и деловых мероприятий. Сегодня в нем кипит жизнь. За год здесь провели более 1500 событий.

А скоро сдадут и вторую очередь. Сейчас в новых помещениях завершается отделка и устройство коммуникаций. Добавят 700 квадратных метров для самых разных направлений. Также рабочие оборудуют тренажерный и борцовский залы, рабочие пространства для молодых специалистов. Откроют первый в городе «Доброцентр» - место координации волонтерской деятельности. И запустят «Точку кипения» - федеральный проект поддержки стратегических инициатив молодежи.

- В Доме молодежи мы помогаем оформить идею в проект, составить дорожную карту. Подсказываем возможности для реализации. Здесь наша молодежь находит единомышленников и друзей. Проводит встречи с героями и военно-патриотические мероприятия. Всегда рады новым инициативам, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.