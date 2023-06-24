Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края призвал жителей Кубани сплотиться. Юрий Бурлачко выступил с заявлением в соцсетях.

"Сегодня Президент Владимир Владимирович Путин обратился к народу Российской Федерации в связи со сложившейся тревожной ситуацией в стране. Важно поддержать главу государства, сплотиться в этот непростой для нашей Родины час", – подчеркнул мужчина.

Он убежден, что жителям Краснодарского края удастся сохранить свое единение и готовность противостоять внешние и внутренним вызовам.