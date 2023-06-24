Первый атаман Кубанского казачьего войска выразил поддержку Президенту России

Первые атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов выразил поддержку Президенту России Владимиру Путину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов выразил поддержку Президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что вопрос быть России или не быть, зависит от сплоченности нации и народом Отечества. Об этом сообщили «Краснодарские Известия».

«Было бы удивительно, если бы внутренние антироссийские силы, которые действовали годами, не готовились к серьезному удару внутри страны. Этот путч, удар изнутри, в полной мере показал присутствие этих сил, их желание сменить политический строй и руководство страны. Но сейчас у нас сильный национальный лидер - наш президент. И я уверен, что российская армия выполнит свой долг и окажется верной присяге, которая давалась государству. А те, кто поднял руку на наш государственный конституционный строй, будут наказаны», - сказал Владимир Громов.

Также первый атаман подчеркнул, что доверяет Президенту и призвал всех проникнуться этой верой.