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НовостиОбщество24 июня 2023 13:51

Первый атаман Кубанского казачьего войска выразил поддержку Президенту России

Владимир Громов заявил, что верит и доверяет Владимиру Путину
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Первые атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов выразил поддержку Президенту России Владимиру Путину.

Первые атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов выразил поддержку Президенту России Владимиру Путину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов выразил поддержку Президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что вопрос быть России или не быть, зависит от сплоченности нации и народом Отечества. Об этом сообщили «Краснодарские Известия».

«Было бы удивительно, если бы внутренние антироссийские силы, которые действовали годами, не готовились к серьезному удару внутри страны. Этот путч, удар изнутри, в полной мере показал присутствие этих сил, их желание сменить политический строй и руководство страны. Но сейчас у нас сильный национальный лидер - наш президент. И я уверен, что российская армия выполнит свой долг и окажется верной присяге, которая давалась государству. А те, кто поднял руку на наш государственный конституционный строй, будут наказаны», - сказал Владимир Громов.

Также первый атаман подчеркнул, что доверяет Президенту и призвал всех проникнуться этой верой.