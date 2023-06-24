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НовостиОбщество24 июня 2023 14:55

Около двух тонн воды доставят из Краснодарского края в Ростовскую область

На трассе М-4 Дон организовали работу полевой кухни
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Новую поставку осуществит Краснодарское реготделения «Единой России».

Новую поставку осуществит Краснодарское реготделения «Единой России».

Около двух тонн воды доставят из Краснодарского края в Ростовскую область. В настоящее время на трассе М-4 Дон организовали работу полевой кухни. Волонтеры раздают людям воду.

«Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с двумя тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем кто принял участие в сборе», - сообщил первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Новую поставку осуществит Краснодарское реготделения «Единой России».