Новую поставку осуществит Краснодарское реготделения «Единой России».

Около двух тонн воды доставят из Краснодарского края в Ростовскую область. В настоящее время на трассе М-4 Дон организовали работу полевой кухни. Волонтеры раздают людям воду.

«Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с двумя тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем кто принял участие в сборе», - сообщил первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Новую поставку осуществит Краснодарское реготделения «Единой России».