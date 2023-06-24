Оперштабе опроверг информацию о захвате администрации Усть-Лабинска

В Интернете начала появляться сообщении о захвате администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Оперштаб опроверг данную информацию, подчеркнув, что это провокация и фейк.

«Сам Станислав Гайнюченко, который еще не избран главой района, а в настоящий момент исполняет обязанности главы администрации, подтвердил, что он находится на рабочем месте. В самом городе и в Усть-Лабинском районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно», - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что стоит доверять только официальным источникам информации.