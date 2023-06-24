Оперштаб опроверг захват зданий в Краснодаре. Ситуация в краевой столице остается стабильной. Об этом центр сообщил в телеграме.

Ранее в соцсетях появилась информация, что подразделения ЧВК «Вагнер» захватили здания в краевом центре.

- По данным ЕДДС города и правоохранительных органов в данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, – отметили в оперштабе.

Отмечается, что обстановка в городе остается стабильной. Это же касается и подъездов к мегаполису.

Оперштаб просит жителей не поддаваться панике после прочтения новостей в телеграм-каналах и проверять все данные в официальных источниках.