Оперштаб Краснодарского края опроверг нехватку топлива в регионе. Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили об отсутствии топлива на заправках в Геленджике и Новороссийске.

- В администрациях муниципалитетов пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, тем более,что сейчас курортный сезон. На некоторых заправках есть небольшие очереди, на других - их нет, – добавили в центре.

По данным оперштаба, бензина и дизеля на Кубани достаточно. Ситуация с доставкой ГСМ стоит на контроле краевого министерства ТЭК и ЖКХ.