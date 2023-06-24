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НовостиОбщество24 июня 2023 16:10

Оперштаб Краснодарского края опроверг нехватку топлива в регионе

Алексей ГУК

Оперштаб Краснодарского края опроверг нехватку топлива в регионе. Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили об отсутствии топлива на заправках в Геленджике и Новороссийске.

- В администрациях муниципалитетов пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, тем более,что сейчас курортный сезон. На некоторых заправках есть небольшие очереди, на других - их нет, – добавили в центре.

По данным оперштаба, бензина и дизеля на Кубани достаточно. Ситуация с доставкой ГСМ стоит на контроле краевого министерства ТЭК и ЖКХ.