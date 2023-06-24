Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани поучаствовал в форуме «Самбо – ведущее звено в патриотическом воспитании молодежи». Он состоялся в комплексе «Чемпион» в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках международного «Гран-При» по самбо на кубок губернатора Краснодарского края.

«Самбо – предмет национальной гордости и важная составляющая для личностного роста. Этот традиционный вид спорта закаляет силу духа, учит уважению к сопернику. Сегодня такие качества востребованы как никогда. В этом единоборстве – наша идентичность, оно олицетворяет наше восприятие мира, формирование любви к культуре, традиции и вере. Самбо объединяет молодежь через спорт, именно поэтому мы активно развиваем его во всех школах и сделаем все, чтобы это единоборство оставалось с нами на долгие поколения», – отметил Вениамин Кондратьев.

Добавим, что Кубань остается одним из лидеров в России по количеству занимающихся самбо. На территории края работают 77 отделений этого вида спорта. Суммарно они насчитывают свыше 8,5 тысяч профессиональных атлетов, в том числе 39 членов сборной страны.