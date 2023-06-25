На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Лорис-201» и 18 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Евдокимовской, Дорожный пер., Магаданской, Милютинской. Без электроэнергии остаются улицы Липовая, Раздельная, Адмиралтейская в поселке Индустриальном.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.