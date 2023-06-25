Погода в Краснодаре 25 июня 2023: столбики термометров покажут выше +30 градусов

В Краснодаре 25 июня воздух прогреется до +33 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 25 июня обещают по-летнему жаркую погоду. Столбики термометров достигнут +31…+33 градусов. А осадков в краевом центре в выходной не ожидается.

– Большая часть территории Кубани останется в зоне малооблачной и сухой, антициклональной погоды, – сообщили специалисты центра погоды «Фобос». – И только на севере региона, в зоне атмосферного фронта, могут пройти короткие грозовые дожди.

Порывы ветра будут достигать 4–9 м/с. А атмосферное давление будет падать и достигнет показателя ниже нормы – 754 мм рт. ст.