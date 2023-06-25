Вторая энергоавария оставила без света 11 улиц в Краснодаре

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре вторая энергоавария оставила без света 11 улиц. Отключение произошло в Прикубанском округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КС-7» и 28 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации остаются жители улиц Екатеринодарской, Ивановской, Кизлярской, Народной, Ольгинской, Троицкой. Света нет и в домах по улицам Прерывистой, Рясной, Седина, Кирпильской, Колосистой.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.