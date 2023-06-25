Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи Фото: пресс-служба городской администрации

Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи. Мероприятие провели в Центральном районе на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Для участников подготовили четыре тематические площадки. Всего к фестивалю присоединились более 200 ребят. Они соревновались в скейтбординге и стрит-дансе, участвовали в мастер-классах, а художники рисовали граффити.

Кроме того, вокалисты провели показательные выступления. На импровизированной сцене выступили рэп-исполнители, молодежные рок-бенды, фолк-вокалисты.

- Программу мероприятий праздника мы формировали совместно с нашей молодежью. Нам было важно дать возможность проявить себя, посмотреть на таланты своих сверстников, – отметил начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов.

В День молодежи во всех районах Сочи состоялись награждения молодежного актива, тематические концерты, соревнования и мастер-классы.