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НовостиОбщество25 июня 2023 7:09

Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи

Его провели в Центральном районе
Светлана ОВДЕЙ
Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи Фото: пресс-служба городской администрации

Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи Фото: пресс-служба городской администрации

Фестиваль уличных культур прошел в Сочи в День молодежи. Мероприятие провели в Центральном районе на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Для участников подготовили четыре тематические площадки. Всего к фестивалю присоединились более 200 ребят. Они соревновались в скейтбординге и стрит-дансе, участвовали в мастер-классах, а художники рисовали граффити.

Кроме того, вокалисты провели показательные выступления. На импровизированной сцене выступили рэп-исполнители, молодежные рок-бенды, фолк-вокалисты.

- Программу мероприятий праздника мы формировали совместно с нашей молодежью. Нам было важно дать возможность проявить себя, посмотреть на таланты своих сверстников, – отметил начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов.

В День молодежи во всех районах Сочи состоялись награждения молодежного актива, тематические концерты, соревнования и мастер-классы.