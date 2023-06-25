Выпускники Сочи готовятся к последнему школьному балу

Выпускники Сочи прощаются с школой. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Выпускники Сочи готовятся проститься с школой. Выпускной бал пройдет вечером 25 июня в концертном зале Фестивальный. Накануне с ребятами встретился мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Лично пожал руку каждому из более чем 220 отличников. В этом году у сочинских выпускников прекрасные результаты. Вдвое больше стобалльников по ЕГЭ, чем в 2022 году – их у нас 24. Также выросло число медалистов, и призеров олимпиад. Огромная благодарность родителям за воспитание таких талантливых детей,- рассказал Алексей Копайгородский.

Также будут поощрены учителя и наставники школьников. Они получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.