В Апшеронском районе к осени 2023 года завершат благоустройство двух зеленых зон

В Апшеронском районе по нацпроекту обновляют две зеленые зоны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновляют две зеленые зоны. В поселке Новые Поляны осенью откроется обновленный сквер, а в Апшеронске идет обустройство бульвара.

– Реконструкцию бульвара осуществляем поэтапно. Уже завершен демонтаж и рабочие приступили к укладке плитки и установке бордюрного камня. Также будет обновлен «Памятный знак в честь 50-летия управления железных дорог». Продолжается подготовка основания под асфальтобетонное покрытие парковок и проездов, – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

В поселке Новые Поляны по улице Советской будет обновлена общественная территория площадью около 2 гектаров. Это центральная часть населенного пункта. Рядом располагается Дом культуры и мемориал советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками.