На Кубани направили более 155 млн рублей на субсидии для развития пляжей и нацмаршрутов Фото: Олег УМАРОВ

На Кубани направили более 155 млн рублей на субсидии для развития пляжей и нацмаршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На средства, выделенные по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», претендуют около 40 общественных инициатив.

Субсидии рассчитаны на развитие туристической инфраструктуры. Заявки на их получение министерство курортов края принимало в течение месяца. В конкурсном отборе участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели отрасли санаторно-курортного и туристского комплекса.

Средства, в частности, помогут компенсировать часть расходов на проекты, которые направлены на создание пляжей и развитие объектов притяжения национального туристского маршрута. Кроме того, субсидии рассчитаны на создание детских и спортивных зон отдыха, а также обеспечение на пляжах и объектах нацмаршрута условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

– В рамках нацмаршрута средства пойдут на обустройство и модернизацию туристских ресурсов, информационных центров, изготовление и установку систем навигации, – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Уточняется, что заявки проверят на соответствие требованиям и критериям отбора. Они включают работу на территории региона, объем внебюджетных источников финансирования проекта – это не менее 30% от суммы субсидии, гарантия деятельности в рамках проекта в течение не менее года с даты соглашения. Средства необходимо реализовать до конца текущего финансового года.

Итоги отбора опубликуют на официальном сайте регионального министерства к концу июля.