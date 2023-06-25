В Краснодаре ускорят ремонт улицы Чепигинской Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре ускорят ремонт улицы Чепигинской. Такое поручение дал мэр Евгений Наумов.

Глава города проверил комплексное освоение территорий в районе улиц Кирилла Россинского, Батуринской, Семигорской.

– Эта часть города быстро прирастает домами и жителями. Параллельно здесь строятся соцобъекты, недавно открылся современный бульвар с памп-треком. Но без хороших дорог, тротуаров, инженерных сетей говорить о комфорте нельзя, – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В настоящее время специалисты продолжают ремонт улицы Чепигинской. Работы длятся почти гол, но на участке только заасфальтировали проезжую часть. Тротуары и освещение не оборудованы.

– Поручил застройщикам решить все свои внутренние вопросы и ускорить сдачу этого объекта, – сказал глава города.