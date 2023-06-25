На Кубани пройдет неделя профилактики рака легких Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пройдет всероссийская неделя профилактики рака легких. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Ее организуют с 26 июня по 2 июля.

Во всех муниципалитетах, в частности, пройдут школы здоровья и профилактические акции. Так, в Ленинградском районе 26 июня организуют работу онкопатруля, в Успенском муниципалитете жителей осмотрят в мобильном центре «Маршрут здоровья».

В Тимашевском районе с 27 по 29 июня пройдет диспансеризация в специализированном выездном комплексе. В Апшеронском районе 28 июня состоится тематическая школа здоровья, а 29 июня пройдет акция «Кубань – край долгожителей».

Профилактическую акцию «День здоровья» 1 июля проведут в Белореченском районе.

- Факторы риска развития рака подразделяются на внешние и внутренние. Причиной может быть как наследственность, так и хронические заболевания легкого. Курение также является основным толчком для развития более 20 злокачественных новообразований различных локализаций, – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.