Концерт под открытым небом ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Новороссийске

Концерт под открытым небом пройдет в Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Концерт под открытым небом пройдет в Новороссийске 7 июля. Мероприятие приурочат Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для гостей мероприятия подготовят площадку в виноградниках рядом с городом. Здесь выступят камерный струнный «Премьер-оркестр» под управлением Даниила Червякова и женский оперный вокал.

Отмечается, что выступление открывает второй сезон концертов под открытым небом в регионе.

– Впервые такой формат представил комплекс «Винотеррия» в 2022 году, – напомнили в пресс-службе администрации края. – Три таких мероприятия посетили 300 человек.