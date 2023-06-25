Водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 18-летний водитель легковушки пострадал при столкновении с деревом. Авария произошла утром 25 июня в селе Львовском Северского района.

Предварительно, 18-летний водитель авто Peugeot 307, проезжая со стороны станицы Северской в сторону села Львовское, превысил скорость и не справился с управлением. В этот момент легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

– В результате происшествия водитель госпитализирован в Северскую больницу с травмами головы и позвоночника, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.