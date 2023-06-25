В Ленинградском районе проведут прием врачи Клинического онкологического диспансера

Пациентов осмотрят онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краевые онкологи 26 июня проведут прием жителей в Ленинградском районе. Бригада врачей Клинического онкодиспансера №1 будет работать в районной больнице в станице Ленинградской. Чтобы попасть на прием онкодерматолога, онкопроктолога, маммолога и врача УЗИ, необходимо заранее записаться в регистратуре поликлиники.

- Рак легкого остается одним из самых распространенных видов злокачественных новообразований. Чаще всего заболевание провоцирует курение. Отказ от этой вредной привычки снижает риск его развития, - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

Выезды краевых онкологов организуют в рамках регионального проекта «Кубань против рака». Благодаря программе жители отдаленных населенных пунктов получают специализированную медицинскую помощь.