В Краснодаре стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель» Фото: krd.ru

В Краснодаре стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Конкурс пройдет с 17 по 21 июля. Участницы в течение пяти дней погрузятся в деловую среду, обучатся и создадут собственные проекты. В финале комиссия оценит экономическую выгоду, оригинальность и социальную значимость идей, которые представят конкурсантки.

Победительница получит 100 тысяч рублей гранта. Женщина сможет направить средства на реализацию проекта.

Всего в этом году в программе поучаствуют свыше 1,5 тыс. женщин по всей стране. Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.

— Такие мероприятия позволяют женщинам трансформировать свои идеи и навыки в бизнес-проекты, – отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий. – При этом за счет приобретения специальных знаний значительно снижается риск фатальных ошибок для бизнес-старта.

Он добавил, что для экономического развития Краснодара очень важны успешные бизнес-проекты.

Программу «Мама-предприниматель» реализуют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».