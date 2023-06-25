На Кубани впервые прошли Безкровненские поминовения

В Краснодарском крае впервые прошли Безкровненские поминовения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе впервые прошли Безкровненские поминовения. Торжественное мероприятие кубанские казаки посвятили легендарному наказному атаману Черноморского казачьего войска Алексею Безкровному. Участие в поминовениях приняли вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов, депутаты Заксобрания Краснодарского края и свыше 800 казаков Таманского отдела.

- Атаман Безкровный за 30 лет службы принял участие в 14 кампаниях и более чем в сотне сражений. Во все эпохи казаки доказывали, что они верные сыны своего Отечества. Память об атамане Безкровном жива до сих пор. Свидетельство этому - поминовения, которые впервые прошли на Кубани, - рассказал Александр Власов.

Поминовения открыло богослужение в храме преподобного Онуфрия Великого. У храма богатая и интересная история. Его построили в 19 веке по указу императора Николая I в честь о взятия русскими войсками крепости Анапа. В этих сражениях участвовал и атаман Алексей Безкровный.

О нем говорили, как о герое, который столько раз бывал на волосок от смерти, что император Александр I называл его Бессмертным.