Ребят отвезли 25 июня Фото: t.me/tuapseregionadm

Детей из Ростовской области, оставшихся в Туапсинском районе из-за отмененного выезда, доставили домой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Накануне, 24 июня, приостановили выезд 600 детей из Ростовской области. Ребята отдыхали в санатории «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинке Туапсинского района.

Отмечается, что всех детей поселили в корпусах здравницы, обеспечили питанием и медобслуживанием.

– Сегодня вместе с сопровождающими мальчики и девочки выехали домой, – сообщили в пресс-службе Туапсинского района.