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НовостиСпорт25 июня 2023 13:14

В Сочи прошел мастер по греко-римской борьбе от выдающихся атлетов Мира и Европы

Спортсмены показали технику выполнения, ответили на вопросы детей и провели автограф-сессию
Евгения ХАЛИКОВА
В зале «Чемпион» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В зале «Чемпион» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи в зале «Чемпион» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе от Олимпийского Чемпиона Мусы Евлоева и Чемпионов Мира и Европы Артема Суркова, Степана Мараняна и Василия Теплоухова.

- Чемпионы продемонстрировали технику выполнения приемов в стойке и партере. А также поделились своими секретами и коронными приемами, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

После тренировки прошла автограф-сессия. Участниками мероприятия стали около 70 воспитанников спортивных учреждений города.