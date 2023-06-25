В Сочи прошел мастер по греко-римской борьбе от выдающихся атлетов Мира и Европы

В зале «Чемпион» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи в зале «Чемпион» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе от Олимпийского Чемпиона Мусы Евлоева и Чемпионов Мира и Европы Артема Суркова, Степана Мараняна и Василия Теплоухова.

- Чемпионы продемонстрировали технику выполнения приемов в стойке и партере. А также поделились своими секретами и коронными приемами, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

После тренировки прошла автограф-сессия. Участниками мероприятия стали около 70 воспитанников спортивных учреждений города.