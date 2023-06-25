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НовостиПроисшествия25 июня 2023 13:30

В Усть-Лабинске будут судить 29-летнего мужчину за кражу дивана у бывшей супруги

Мужчина пообещал привезти мебель из магазина в дом бывшей жены, но сам вернул ее продавцу и забрал деньги
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина сообщала о мошенничестве бывшего мужа в полицию.

Женщина сообщала о мошенничестве бывшего мужа в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Лабинском районе на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Усть-Лабинскому району, 29-летний мужчина пообещал помочь бывшей супруге помочь с доставкой дивана, который она приобрела для их общего несовершеннолетнего ребенка.

- Обвиняемый знал, что диван был куплен для их маленького сына. Однако, введя в заблуждение продавца мебельного магазина, злоумышленник сообщил, что они с женой передумали покупать мебель. Он оформил возврат и забрал деньги, - рассказали в ведомстве.

Мужчина присвоил себе 17 тысяч рублей, которые ему вернули за диван. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нерадивый отец может провести за решеткой до пяти лет.